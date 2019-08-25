ВИДЕО | День независимости в Киеве: шествие и марш ценой парада

Открывая шествие, Владимир Зеленский много говорил об объединении страны. "Всей страной мы тянули "кравчучки" (народное название ручных тележек. — Ред.), нарезали купоны и смотрели, как "Богатые тоже плачут" (популярный в начале 1990-х мексиканский телесериал. — Ред.). (…) Всей страной заставляли дрожать грандов европейского футбола. (…) Всей страной (…) мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком (первый космонавт независимой Украины. — Ред.)", — ностальгировал Зеленский о достижениях и трудностях прошлых лет.

Неподалеку на трибуне речь слушали президенты, на чье правление пришлись эти события: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко присоединился к празднованию через несколько часов — во время приема в Мариинском дворце. "Не пришел, потому что не было парада", — пояснил он позже журналистам.

Марш ветеранов потерял оппозиционную окраску

Впрочем, для тех посетителей официальной части праздника, кому не хватило шагающих военнослужащих, был и запасной вариант — с 10 часов утра возле парка Шевченко выстраивались ветераны войны в Донбассе из добровольческих батальонов и официальных формирований. Марш защитников Украины организовали ветеранские объединения и правые движения в противовес "шествию Зеленского", обвиняя президента в игнорировании проблем военных и слишком пацифистской политике по Донбассу.

"Офис Зэ — на фронт для воспитания патриотизма", — написано на плакате одного из участников марша. "Вот здесь настоящие герои, не то что там, на Майдане", — объясняют друг другу прохожие в парке. Однако многие зрители и военные просто переходили от одного праздничного мероприятия к другому.

В 11.30, когда марш двинулся по Владимирской улице, в колоннах стояли более пяти тысяч военных, ветеранов, родственников погибших добровольцев. Над колоннами развевались флаги "Айдара", "Азова", "Добровольческого украинского корпуса" и почему-то столичной "Муниципальной охраны". Постепенно в марш вливались все новые и новые колонны: участники держали флаги отдельных батальонов территориальной обороны и военных бригад, сине-желтые знамена с фронтовыми пожеланиями и поздравлениями. Впереди едва ли не каждой колонны несли портреты погибших товарищей.

Ближе к Майдану марш собрал уже несколько десятков тысяч участников и зрителей — такие данные привела впоследствии Нацполиция. На центральной площади к тому моменту уже не осталось ни чиновников, ни артистов. Впрочем, поприветствовать ветеранов собралось куда больше людей, чем на официальную часть. Сам марш в это время уже потерял запланированный оппозиционный окрас — большинство ветеранов просто радовались вниманию киевлян, выискивали в толпе знакомых и расходились по центру украинской столицы.