ВИДЕО | "День надежды и обновления". Джозеф Байден вступил в должность президента США

"Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", — произнес он традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден. "Примите мои поздравления, господин президент", — сказал стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс. Байден присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье.

На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс, который не стал посещать прощальную церемонию Дональда Трампа на военной базе Эндрюс. Уже бывший глава государства в нарушение давних традиций не присутствовал на церемонии, а отправился утром вместе с семьей в свое поместье в штате Флорида.

Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее — в точном соответствии с традицией — присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис. Таким образом, в полдень (19:00 по эст. времени) начался отсчет четырехлетнего срока администрации Байдена.

Во время своей инаугурационной речи на подиуме в Капитолии Байден назвал день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх.

"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. <…> В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", — отметил новый американский президент.

США потребуется добиться единства нации для преодоления стоящих перед нею вызовов, заявил Байден.

Он призвал тех граждан США, которые не поддержали его на выборах, дать ему шанс и заверил, что будет работать на благо всех американцев.

Байден также отметил, что США рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе. По его мнению, причины раскола американского общества сильны, но не новы, нужно стремиться к равенству и единству.