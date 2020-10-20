ВИДЕО DELFI | Житель Степанакерта обратился к президенту РФ: спасибо, Путин-джан, только ты здесь этот вопрос можешь решить

Выбитые витрины магазинов и окна квартир — такую картину можно наблюдать на некоторых улицах Степанакерта. Во время съемки около магазинов проезжающая мимо машина резко бьет по тормозам.

“Садись дорогой, куда хочешь отвезу. Все покажу!” — обращается мужчина. Он представляется Давидом. Говорит, что в городе многие магазины закрыты, но не все.

По словам местного жителя Авитика, 27 сентября, в день, когда началась бомбежка, некоторые магазины еще работали, но потом, кода жители стали массово уезжать, практически все закрылиcь.

В городе, рядом с кольцевой, находится ряд магазинов. Многие из них разбиты, а те, которые уцелели, закрыты. Лишь в единственном магазинчике с надписью “Мясо” сидит мужчина Неким. Деньги он берет не со всех. Если их у кого-то нет, то дает мясо бесплатно.

Показав улицы Степанакерта, Давид спрашивает, может ли сделать официальное обращение. Специально для этого он останавливает машину и глушит мотор. “Спасибо, Путин-джан. Только ты здесь этот вопрос можешь решить”, — глядя в объектив камеры произносит Давид.

Поблагодарив журналиста, что приехал освещать события в Нагорном Карабахе, мужчина спрашивает, куда еще надо. Направляемся в коррпункт. И уже во время езды Давид просит вновь включить камеру.

“Уважаемый товарищ Владимир Владимирович! Благодаря вам, России-моссии, населенные пункты не так много бьют. Но все равно бьют. Сделайте так, чтобы на передовой все решилось”, — добавляет он и интересуется, будет ли это видео опубликовано.

А вот Авитик, говоря об ударах, вспоминает про церковь в Шуши, в которую снаряды попадали два раза. Он уверен, что этот поступок простить практически невозможно. При этом мужчина заявляет, что лично против мирного азербайджанского народа ничего не имеет, и винит во всем нынешние власти Азербайджана.