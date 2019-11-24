ВИДЕО DELFI | Олег Сенцов: Путин — мой враг, единственный и самый главный

Поэтому если Зеленскому удастся прекратить активную фазу боевых действий — в смысле разведения войск либо других мер — будет очень хорошо, наши парни не будут гибнуть. Хорошо, если ему удастся освободить наших пленных. Потому что мы освободились, [но] освободили самых медийных, но осталось еще около 100 человек, которые находятся в тюрьмах России. Это в основном крымские татары. Более 200 человек находятся в плену "ДНР". Это приблизительные оценки, а может быть и до тысячи, потому что туда не пускают ни украинских правозащитников, ни мониторинговую группу из других стран. ОБСЕ не может обследовать, это не входит в их функции, проверять заключённых. Потому сколько там людей, мы до конца не знаем. Содержатся они в ужасных условиях. Мы в России были хоть как-то немножко защищены мировым вниманием, а у них этого нет. Надеюсь, что Зеленскому удастся их вытащить.

Это наши военные, это наши активисты, это женщины, это даже несовершеннолетние дети. Они там содержатся в очень плохих условиях.

- Есть ли какая-то разница в специфике обмена заключенными в "ДНР" и заключенными на территории России?

- Россия, как бы там ни было, это авторитарное государство, в котором нет никакого правосудия, [но] всё равно формально оно существует. Есть какие-то приговоры, есть места заключения, есть какие-то проверки. Пусть это формально, пусть в извращенном виде, но оно существует. В "ДНР" это как бы тоже есть, но это не больше какой-то бумажки получается. Это не государство, это непонятная территория, которой правят сепаратисты. Когда человек с автоматом, он делает то, что он хочет. Поэтому там контроля нет. Как они содержатся, мы не знаем, по каким стандартам.

- А в вопросе кого на кого менять?

- Я не занимаюсь обменами. Этим занимаются чиновники, которые могли бы лучше об этом рассказать. Но специфика, конечно, есть. В любом случае, последнее слово за Путиным, и всё должны понимать, что так называемое сепаратистское руководство в этих непризнанных республиках целиком зависит от россиян. Всех, кто могли сказать что-то против, всех уже устранила сама же ФСБ или ГРУ, там уже неважно. Российские спецы взорвали Захарченко, поубивали всех для того, чтобы там никто не мог сказать свое слово, все были абсолютно им подчинены. Соответственно, есть общее руководство. Но специфика есть. Мы должны понимать главную вещь: эти люди заложники, наиболее точное слово, заложники. Потому что это люди, которых арестовали просто так, даже не на поле боя с оружием в руках, как украинских военных. В основном это простые люди, которых на блокпостах похватали ни за что, подавали им по 10-15 лет. Они сидят там в подвалах и ждут непонятно чего.

Это лишь рычаг влияния на украинское сообщество, потому что ему [Путину] свои люди не нужны: ни россияне, сидящие в плену, ни добровольцы, сидящие в плену. Они ему не важны. Путин играет свою игру, и люди ему неинтересны. А Украине наоборот, Украина болеет за своих, Украина постоянно говорит, готова делать какие-то шаги. Путин на этом просто играет и всё. Это главное, что нужно понимать.