04.08.2020, 19:22

ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв, радиус поражения измеряется километрами

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ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв, радиус поражения измеряется километрами
AFP

4 августа в районе порта Бейрута — столицы Ливана — произошел мощный взрыв.

По данным AP News, предположительно, взрыв случился на складе с пиротехникой и затронул несколько районов Бейрута, сообщает "Сноб".

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, передает РИА Новости.

"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", - рассказал собеседник агентства.

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан (шиит и представитель "Хезболлы" в правительстве) сообщил об "очень высоком числе пострадавших", передает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер.

Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

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