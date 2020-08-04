ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв, радиус поражения измеряется километрами

По данным AP News, предположительно, взрыв случился на складе с пиротехникой и затронул несколько районов Бейрута, сообщает "Сноб".

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, передает РИА Новости.

"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", - рассказал собеседник агентства.

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан (шиит и представитель "Хезболлы" в правительстве) сообщил об "очень высоком числе пострадавших", передает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер.

Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020