ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв, радиус поражения измеряется километрами(7)
4 августа в районе порта Бейрута — столицы Ливана — произошел мощный взрыв. Сообщается о сотнях раненых и не менее десятке погибших.
4 августа в районе порта Бейрута — столицы Ливана — произошел мощный взрыв. Сообщается о сотнях раненых и не менее десятке погибших.
По данным AP News, предположительно, взрыв случился на складе с пиротехникой и затронул несколько районов Бейрута, сообщает "Сноб".
Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, передает РИА Новости.
"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — рассказал собеседник агентства.
Министр здравоохранения страны Хамад Хасан (шиит и представитель "Хезболлы" в правительстве) сообщил об "очень высоком числе пострадавших", передает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер.
Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд взрыва в порту вспомнил о ядерном ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.
”Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки”, — сказал Аббуд.
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