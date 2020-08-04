04.08.2020, 19:22

ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв, радиус поражения измеряется километрами

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ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв, радиус поражения измеряется километрами
AFP

4 августа в районе порта Бейрута — столицы Ливана — произошел мощный взрыв. Сообщается о сотнях раненых и не менее десятке погибших.

По данным AP News, предположительно, взрыв случился на складе с пиротехникой и затронул несколько районов Бейрута, сообщает "Сноб".

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, передает РИА Новости.

"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — рассказал собеседник агентства.

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан (шиит и представитель "Хезболлы" в правительстве) сообщил об "очень высоком числе пострадавших", передает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер.

Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд взрыва в порту вспомнил о ядерном ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

”Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки”, — сказал Аббуд.

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