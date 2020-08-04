ВИДЕО | Cловно ядерный гриб: в Бейруте произошел мощнейший взрыв. Десятки погибших, тысячи раненых(31)
4 августа в районе порта Бейрута — столицы Ливана — произошел мощный взрыв. Сообщается о тысячах раненых и десятках погибших.
4 августа в районе порта Бейрута — столицы Ливана — произошел мощный взрыв. Сообщается о тысячах раненых и десятках погибших.
Несколько иностранцев числятся среди погибших и раненных в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрут. Об этом сообщает Лента со ссылкой на ТАСС.
Так, МИД Филиппин заявил о гибели двух граждан и ранении шести человек в Ливане. Премьер министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о смерти одного австралийца.
О нескольких раненых работниках на территории своего посольства в Бейруте сообщил МИД Германии, однако их точное число не приводится. Известно, что посольство Берлина в Ливане расположено недалеко от порта, где произошел взрыв. Также пострадали два сотрудника дипмиссии Бельгии и двое членов их семей. Ранения получила и высокопоставленный кипрский дипломат.
Кроме того, были ранены 48 миротворцев ООН, 27 членов их семей и трое их гостей. Судно миссии Временных сил организации в Ливане было пришвартовано в гавани, оно получило повреждения.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. По последней информации, погибли 78 человек, более четырех тысяч ранены. По данным сейсмологов, взрыв был сравним с землетрясением магнитудой 4,5. Городу был нанесен колоссальный ущерб, сообщалось о разрушениях как минимум половины города. Власти объявили 5 августа днем траура.
Взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества оставили на борту корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга в 2014 году. Служба национальной безопасности Ливана обращала на этот факт внимание еще пять месяцев назад.
Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла, передает РИА Новости.
"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — рассказал собеседник агентства.
Министр здравоохранения страны Хамад Хасан (шиит и представитель "Хезболлы" в правительстве) сообщил об "очень высоком числе пострадавших", передает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд взрыва в порту вспомнил о ядерном ударе по японским городам Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.
”Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки”, — сказал Аббуд.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем национального траура по погибшим, сообщает France Press.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Умерла мать украинского олигарха Коломойского
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Онищенко усомнился в необходимости массовой вакцинации от КОВИД