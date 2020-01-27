27.01.2020, 11:50

ВИДЕО | Человек трясется от китайского коронавируса


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ВИДЕО | Человек трясется от китайского коронавируса
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Китайский коронавирус продолжает шагать по планете. Он уже вышел за пределы Азии - о больных сообщают министерства здравоохранения Франции, США, Австралии и других стран.

И пока ученые спорят об опасности этого заболевания, в китайском Ухане сняли на видео пациента, который трясётся от лихорадки, вызываемой вирусом. Видео разместил в своем твиттере пользователь Дмитрий Яхатов.


31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные.

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