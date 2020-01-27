ВИДЕО | Человек трясется от китайского коронавируса

И пока ученые спорят об опасности этого заболевания, в китайском Ухане сняли на видео пациента, который трясётся от лихорадки, вызываемой вирусом. Видео разместил в своем твиттере пользователь Дмитрий Яхатов.

Во Франции зафиксировали уже три случая заражения китайским вирусом

Указано, что два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо. ❗️В Ухане сняли на видео пациента, который трясётся от лихорадки, вызываемой вирусом. pic.twitter.com/2K2wncSCFs

— 🇩:🇦 (@dmitrijakhatov) January 25, 2020



31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные.

