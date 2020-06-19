ВИДЕО | ”Цепь солидарности”. В Минске прошла массовая акция протеста против задержаний политиков и активистов

В Минске вечером 18 июня прошла акция протеста против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента Белоруссии. В акции приняли участие более 2000 человек, пишет "Медуза".
Люди выстроились в ”Цепь солидарности” вдоль проспекта Независимости. ”Цепь” растянулась на несколько километров. Акция прошла через несколько часов после того, как был задержан кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико.
Власти назвали его ”руководителем противоправной деятельности” в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось ”сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси”, который мог бы ”привести страну к некоему майдану”.
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