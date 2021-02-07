ВИДЕО: Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии

По предварительным данным, большая часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии.

Огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения.

Сейчас ситуация нормализовалась. Как сообщил главный министр штата Сингх Рават, уровень воды в реке Алакнанда на метр выше нормы, но поток уменьшается.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.