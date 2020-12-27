ВИДЕО | Беларусь: очередное протестное воскресенье завершилось десятками задержанных

За время протестов в Беларуси сегодняшнее воскресенье стало первым, когда марш протеста не был анонсирован или организован, отмечает Telegram-канал NEXTA Live. Белорусы "сплотились, переняли тактику децентрализованного протеста и стали выходить на баррикады с самого утра, пока полицаи спят", отмечается далее в сообщении.

В Минске проходили локальные акции протеста. Жители белорусской столицы запускали бело-красные воздушные шары. На протесты вышли, в частности, жители микрорайонов Лебяжий и Домбровка, а также улицы Янки Мавра. Между тем акции прошли и в других населенных пунктах Беларуси, например, в Ждановичах и Лиде.

В различных районах Минска было в воскресенье замечено скопление спецтехники и силовиков.

Как сообщает Telegram-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)", по состоянию на 19.30 местного времени в Минске было 22 задержанных.

По данным правозащитного центра "Весна", задержания имели место в Светлогорске, Бресте и Смолевичах.

Так сегодня днем проходил марш в Серебрянке. Читатели сообщают о нескольких задержаниях. pic.twitter.com/dfgucZhD8C — Onliner (@OnlinerBY) December 27, 2020

В Гродно жители Ольшанки вышли на утренний воскресный марш! pic.twitter.com/la5BnmtMQ6 — charter97.org (@charter_97) December 27, 2020

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