ВИДЕО | Беларусь: очередное протестное воскресенье завершилось десятками задержанных(108)
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента, сообщает DW.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента, сообщает DW.
За время протестов в Беларуси сегодняшнее воскресенье стало первым, когда марш протеста не был анонсирован или организован, отмечает Telegram-канал NEXTA Live. Белорусы "сплотились, переняли тактику децентрализованного протеста и стали выходить на баррикады с самого утра, пока полицаи спят", отмечается далее в сообщении.
В Минске проходили локальные акции протеста. Жители белорусской столицы запускали бело-красные воздушные шары. На протесты вышли, в частности, жители микрорайонов Лебяжий и Домбровка, а также улицы Янки Мавра. Между тем акции прошли и в других населенных пунктах Беларуси, например, в Ждановичах и Лиде.
В различных районах Минска было в воскресенье замечено скопление спецтехники и силовиков.
Как сообщает Telegram-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи+Могилев)", по состоянию на 19.30 местного времени в Минске было 22 задержанных.
По данным правозащитного центра "Весна", задержания имели место в Светлогорске, Бресте и Смолевичах.
Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Женщина замерзла насмерть, застряв в заборе
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Милиционеры из КР выдали себя за казахских "братков"