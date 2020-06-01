ВИДЕО | AP: полиция США задержала более 4000 человек в ходе протестов

По данным агентства, за минувшие дни акций протеста и демонстраций были задержаны порядка 4100 человек.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.