ВИДЕО: Ангеле Меркель снова стало плохо

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 27 июня, вновь испытала короткий приступ недомогания: на представлении нового министра юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в берлдинском дворце Бельвю у Меркель началась дрожь, которая вскоре прошла.

Канцлеру протянули стакан воды, но она не взяла его. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.

Рабочий график остается в силе

На вопрос корреспондента Reuters, поедет ли Ангела Меркель на саммит стран "большой двадцатки" в Японию, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) ответил: "Канцлер чувствует себя хорошо. Все будет, как запланировано".

На прошлой неделе Ангела Меркель испытала аналогичный приступ дрожи , когда принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила случившееся обезвоживанием и большим количеством выпитого кофе при сильной жаре. Подобный случай произошел с канцлером и в жаркую погоду в 2017 году, когда ее принимали в Мексике.