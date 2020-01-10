ВИДЕО | 93-летний пенсионер расстрелял сотрудника коммунальной службы

Когда мужчина, находящийся в почтенном возрасте, начал звонить в управляющую компанию и потребовал все починить, то остался неудовлетворен ответом.

Тогда Томас пришел разбираться в офис к коммунальщикам сам. С собой он при этом прихватил пистолет, на который не имел разрешения.

В Сети появились кадры с места встречи дедушки и коммунальщиков. Он явно предъявлял претензии сотрудникам за медлительность. В какой-то момент ему это надоело, и он достал свое оружие. Стрелять он начал спустя минуту.

Оппоненту повезло, что пули попали только по ногам. Спустя минуту нападавшего уже самого едва не застрелили. Это сотрудник полиции откликнулся на мольбы убежавшей на улицу коллеги пострадавшего. Он выстрелил через входную дверь, и пуля прошила воротник пальто 93-летнего "боевика".

Осознав, что случилось, пожилой мужчина бросил пистолет. Его тут же обезвредил полицейский.

На допросе адвокат Томаса сообщил, что у его подзащитного уже проблемы с психикой. Они связаны с возрастом, передает KNOE8.