Видели видео с таксистом, спасшим протестующего в Минске? Студент, убегавший от спецназа, рассказал, как все было

Видос, за съёмку которого мы с @bymaer повалялись лицом в асфальт, но это в кадр уже не попало))) pic.twitter.com/i3vyRfHM2x — Миша Ильин (@m_for_mixacb) September 23, 2020

На следующий день после случившегося один из героев этого видео — 18-летний студент минского вуза, которого спас таксист, — рассказал изданию Tut.by о том, что происходило в тот вечер. По его словам, он вышел протестовать, чтобы показать свое отношение к происходящему в Беларуси. Когда у станции метро ”Пушкинская” люди перекрыли дорогу и приехали автозаки, он вместе с другими протестующими решил спрятаться от спецназа во дворах.

”Подбежал к одному открытому подъезду и держал дверь, чтобы побольше людей забежали и спрятались. Не заметил, как из-за угла дома выскочили силовики и побежали к нам”, — сообщил студент. Несколько человек, находившихся в подъезде, задержали, но студент смог увернуться и убежал, после чего спецназовцы бросились за ним.

Это были секунды. Бегу — сзади силовик, впереди, на газоне, — еще один. Я в сторону, к дороге. Слышу, мне кто-то кричит: ”Давай, ко мне запрыгивай!” Это и был тот самый таксист.

Один из спецназовцев попытался остановить водителя, засунув руку в открытое боковое окно автомобиля. Затем кто-то из сотрудников правоохранительных органов ударил по машине дубинкой, но таксиста это не остановило. Скрывшись от силовиков, такси некоторое время петляло по городу, но погони не было. Затем водитель остановился и высадил пассажира. У машины был поврежден бампер и разбито боковое стекло.

”Денег с меня водитель не взял ни за поездку, ни за ущерб. Я очень благодарен таксисту, потому что если бы не он, то неизвестно, где бы я сейчас был”, — рассказал студент. Сейчас он хочет найти таксиста, чтобы компенсировать ущерб.