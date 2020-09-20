Вице-премьер Узбекистана умер после коронавирусной инфекции

Барноеву было 56 лет. По данным kun.uz, чиновник умер в Германии. Пока он лечился от COVID-19, у него был инсульт, после чего его отправили в немецкую частную клинику, где должны были сделать в том числе операцию на головном мозге, утверждает издание, пишет "Медуза".

Kun.uz уточняет, что коронавирусную инфекцию у Барноева обнаружили в июле 2020 года. С того момента информации о состоянии его здоровья не было. Что именно стало причиной смерти вице-премьера, издание не указывает.

Портал правительства Бухарской области пишет, что Барноев умер ”в результате коронавирусного заболевания”.