Вице-премьер Узбекистана умер после коронавирусной инфекции

Умер вице-премьер правительства Узбекистана по развитию аграрной сферы Уктам Барноев, которому диагностировали COVID-19. Об этом сообщает администрация Бухарской области.
Барноеву было 56 лет. По данным kun.uz, чиновник умер в Германии. Пока он лечился от COVID-19, у него был инсульт, после чего его отправили в немецкую частную клинику, где должны были сделать в том числе операцию на головном мозге, утверждает издание, пишет "Медуза".
Kun.uz уточняет, что коронавирусную инфекцию у Барноева обнаружили в июле 2020 года. С того момента информации о состоянии его здоровья не было. Что именно стало причиной смерти вице-премьера, издание не указывает.
Портал правительства Бухарской области пишет, что Барноев умер ”в результате коронавирусного заболевания”.
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