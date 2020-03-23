Вице-премьер Испании попала в больницу с подозрением на COVID-19
Первый замглавы правительства Испании Кармен Кальво срочно была доставлена в одну из больниц Мадрида с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ru".
Первый замглавы правительства Испании Кармен Кальво срочно была доставлена в одну из больниц Мадрида с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ru".
Согласно сообщениям кабинета министров Испании, в настоящее время вице-премьеру оказывается вся необходимая помощь. Результаты теста на коронавирус пока неизвестны.
На сегодняшний день Испания находится на втором месте в Европе по числу зараженных COVID-19 после Италии. На 23 марта выявлено более 33 тысяч случаев заражения, скончались 2182 человека.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Российские военные привезли более 25 млн масок из Китая
Умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Израильские медики изменили мнение о коронавирусе
Доктор Мясников назвал лучшую защиту от коронавируса