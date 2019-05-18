Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала c гражданкой Латвии на Ибице

Ранее австрийские СМИ сообщили, что 24 июля 2017 года на Ибице Штрахе встречался с "русской миллионершей" Аленой Макаровой, с которой политик обсуждал получение помощи на предстоящих выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, сделанные скрытой камерой, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами, сообщает Deutsche Welle.
Переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на вилле на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки. Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.
На записи женщина предлагает купить половину акций влиятельного австрийского таблоида Kronen Zeitung и заставить газету поддерживать Партию свободы, информирует Русская служба Би-би-си.
В обмен Штрахе предлагает ей госзаказы, объясняя, что хочет выстроить такое же медиапространство, как у Орбана [Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии. При нем крупнейшая оппозиционная газета перестала выходить в печать].
Вице-канцлер на видео также предполагает, что российское участие в издании таблоида сможет поднять поддержку Партии свободы до 34%. "Если вы получите контроль над Kronen Zeitung за три недели до выборов и поможете нам выиграть, мы готовы говорить обо всем", — добавляет он. Речь идет о парламентских выборах, прошедших осенью 2017 года, на которых Партия свободы заняла третье место.
Кроме того, Штрахе предлагет женщине создать компанию по типу австрийского застройщика Strabag. "Все контракты, которые получает Strabag, будете получать вы", — говорит он. Во время разговора вице-канцлер также говорит о богатых спонсорах, которые скрыто финансируют Партию Свободы.
Между тем 18 мая в Вене перед ведомством федерального канцлера Австрии в Вене собрались несколько тысяч демонстрантов, требующих проведения новых парламентских выборов. Стихийная акция была спровоцирована решением вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку на фоне коррупционного скандала с его участием.
Протестующие требовали также отставки канцлера Себастьяна Курца, возглавляющего Австрийскую народную партию (АНП). По итогам выборов в октябре 2017 года АНП создала правительственную коалицию вместе с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), председательство в которой Штрахе также решил сейчас оставить.
Националистическая и антииммигрантская АПС заняла третье место на выборах и вошла в правящую коалицию. Партия известна хорошими отношениями с российскими властями. Хайнц-Кристиан Штрахе и другие деятели этой партии неоднократно посещали Россию, а кандидат в президенты от этой партии Норберт Хофер называл Крым законной частью России; АПС призывает к отмене антироссийских санкций против России. В декабре 2016 года "Единая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с Партией свободы.