Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала c гражданкой Латвии на Ибице

На пресс-конференции в Вене Штрахе пояснил, что их частная беседа состоялась вскоре после смерти его отца в присутствии немецкого знакомого девушки, который пригласил их на ужин. В ходе разговора к доверенному лицу Штрахе якобы обратились "две подсадные утки", которые проявили интерес к охотничьему поместью их семьи.

"Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной", — заявил Штрахе.

Штрахе назвал свои действия глупыми и безответственными и заявил, что уходит в отставку, чтобы больше не причинять вреда правительству. Он также заявил, что стал жертвой целенаправленной и противозаконной политической атаки.

Штрахе отметил, что больше не встречался с женщиной на видео, а партия не получала от нее никаких денег, передает Русская служба Би-би-си. "Если посмотреть на то, что я сказал, трезвым взглядом — это катастрофа", — признал вице-канцлер.

"Да, это было глупо. Да, это было безответственно. Да, это была ошибка", — заявил он, назвав происходившее на записи "вызванным алкоголем поведением мачо". Он извинился перед близкими и сторонниками и отдельно перед своей женой за то, что пытался произвести впечатление на "привлекательную гостью".

Канцлер страны Себастьян Курц выразил согласие с решением Штрахе подать в отставку с поста вице-канцлера Австрии. Кроме того, Штрахе решил сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы. Незадолго до пресс-конференции Штрахе был вызван в ведомство канцлера в связи со вспыхнувшим накануне коррупционным скандалом.