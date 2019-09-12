Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Таким образом Верховный суд отменил запрет, наложенный нижестоящими инстанциями, которые препятствовали введению новых ограничений. Речь идет о документе, согласно которому США могут отказать в убежище любому, кто направляется в Штаты через другие страны и не просит у них защиты.

Генеральный солиситор США Ноэль Франциско, представляющий администрацию, заявил, что новое правило необходимо для решения проблемы ”беспрецедентного роста числа иностранцев, незаконно въезжающих в страну через южную границу и в случае задержания ходатайствующих о предоставлении убежища”. Он пояснил, что таким образом они остаются в США на время рассмотрения их заявления, пишет The New York Times.