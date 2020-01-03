Верховный лидер Ирана пообещал жестоко отомстить США за убийство Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщают "РИА-Новости".
"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани. — Прим. ред.) кровь, как и кровь других мучеников", — говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.
Гибель Касема Сулеймани
Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР "актом международного терроризма".
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов
Решена судьба историка-расчленителя
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети