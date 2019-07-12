Верховная Рада Украины приняла радикальный закон о борьбе с педофилией: принудительная кастрация

Обычно электронные петиции проходят в Верховной раде долгий путь, но на этот раз депутаты отреагировали молниеносно, постановив провести внеочередное заседание для голосования по законопроекту №6607, зарегистрированному в Раде еще в 2017 году. Он был подан группой депутатов во главе с Олегом Недавой и Мустафой Найемом, а к работе над документом привлекались адвокаты, представители полиции и прокуратуры, врачи и криминалисты.

Законопроект Недавы и Найема

В этом законопроекте дублировались требования петиции: в частности, создание реестра педофилов, к которому будут иметь доступ только министерство юстиции, правоохранительные органы и руководители учебных заведений в случае приема на работу сотрудников. Законопроект предусматривал увеличение срока заключения насильников и педофилов до 12-15 лет, а в случае повторного сексуального преступления - пожизненное заключение.

Химическая кастрация, а именно введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение, предлагалась только как добровольное мероприятие после отбывания преступниками наказания и только для тех, кому психиатры поставили диагноз - "педофилия".

Рада проголосовала за радикальный проект борьбы с педофилами

Однако в повестке дня внеочередного заседания парламента появился еще один альтернативный законопроект от лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Суть его почти совпадала с основным законопроектом, однако в некоторых деталях он существенно отличался. Ляшко предлагал безальтернативно наказывать за все сексуальные преступления в отношении малолетних лишением свободы на срок 15 лет без права досрочного освобождения с принудительной химической кастрацией. Кроме этого, законопроект Ляшко предусматривал создание открытого реестра лиц, осужденных за изнасилование детей, развращение несовершеннолетних и половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости.

"Чтобы не только правоохранители, но и каждая мама, папа могли зайти в реестр и посмотреть, где может подстерегать опасность, где может быть подонок, чтобы он на пушечный выстрел не подходил к школе, детсаду, детской площадке. Кастрировать, чтобы он не насиловал наших детей", - эмоционально заявил Ляшко, представляя свой законопроект. По его словам, именно он инициировал сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Рады.

Депутаты голосовали за оба законопроекта по сокращенной процедуре. После пылкой речи лидера Радикальной партии его инициатива получила поддержку большинства депутатов. За него проголосовали 247 из 450 депутатов. Умеренный законопроект Недавы и Найема депутаты провалили, хотя символично проголосовали за то, чтобы взять его положения "за основу".

Закон о борьбе с педофилами является популистским

Автор петиции Анна Маляр - в отчаянии. Она ожидала принятия закона, базирующегося не на популистских заявлениях, а на наработках специалистов за два года. "Это предвыборная пиар-технология. Народные депутаты даже не читали, за что они проголосовали в законопроекте Ляшко", - говорит юрист-криминолог, специализирующаяся на комплексном изучении преступности, преступников и жертв преступлений.

Она убеждена, что парламентарии не случайно активно включились в решение проблемы сексуального насилия над детьми именно перед выборами, ведь твердая позиция может принести им новые голоса избирателей. Однако из-за желания политиков заработать быструю поддержку избирателей и голосовать, не вникая в суть проблемы, по словам Маляр, теперь в Украине химической кастрации будут подвергаться все, кто совершает сексуальные преступления в отношении детей, вне зависимости от того, поставили ли им медики диагноз "педофилия". "В частности, кастрировать будут и за развращение малолетних, даже при отсутствии сексуального контакта. Но химическая кастрация, как медицинская мера, применяется же исключительно к больным! Такой подход действует во всем мире", - пояснила Маляр в интервью DW.

В Украине может возрасти риск самосуда над педофилом

Президент криминологической ассоциации Украины Александр Бандурка указывает, что в Украине уже давно требуется законодательное урегулирование защиты малолетних от сексуального насилия. "Только за вчерашний день были изнасилованы трое детей. Это потому, что существует почти полная безнаказанность за такие преступления", - указывает Бандурка.

В Национальной полиции также констатируют рост сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Однако правоохранители опасаются некоторых положений нового закона. "Открытый реестр насильников и педофилов может привести к самосуду. Самосуд будет неизбежным, зная ментальность украинцев", - предостерегает заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Есть замечания к принятому закону и у экспертов. Николай Хавронюк, эксперт по уголовному праву Центра политико-правовых реформ, указывает на то, что увеличение срока заключения за сексуальные преступления против детей спровоцирует волну убийств малолетних.