Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

В заседании принял участие президент Владимир Зеленский, который ранее направил законопроект в парламент как неотложный. В своем выступлении он призвал принять закон, отметив, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности "давно назрел и постоянно откладывался", говорится далее в сообщении. Зеленский пояснил, что в законе речь идет о привлечении к уголовной ответственности, и после его принятия депутаты, как и прежде, "не будут нести ответственности за политические решения".

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Он оставляет в силе норму, согласно которой депутата нельзя привлечь к ответственности "за то, что он предлагает и говорит", пояснил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, отметив, что "снятие неприкосновенности — это не политическое преследование". Ранее суд постановил, что отмена депутатской неприкосновенности не нарушает права и свободы, гарантированные Основным законом.

Верховная рада девятого созыва начала свою работу 29 августа. На следующий день депутаты одобрили законопроект об отмене дупетатской неприкосновенности в первом чтении. Они также проголосовали за назначение нового генерального прокурора, 42-летнего замглавы офиса президента Руслана Рябошапку.