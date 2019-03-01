Верховная рада может принять закон о госязыке в конце марта

Выступлению председателя профильного комитета предшествовал демарш 18 депутатов от "Оппозиционного блока". Они выставили на парламентскую трибуну около десятка стопок с бумагами. Один из лидеров этой фракции, кандидат в президенты Украины Александр Вилкул назвал эти стопки "миллионом подписей людей за право разговаривать и учиться на родном языке".

Перекрикивая скандирование выкриков "Позор!" группой депутатов из последних рядов парламентского зала, Вилкул заявил, что рассмотрение законопроекта именно сейчас выгодно президенту Петру Порошенко и его избирательной кампании. "Попытки предоставления официального статуса другим языкам и введение региональных языков здесь приравнивают к насильственным действиям и свержению конституционного строя. За реализацию прав в соответствии с Европейской хартией языков нацменьшинств людям грозит 10 лет тюрьмы", — пугал депутатов лидер "Оппозиционного блока ".

Это вызвало возмущение у председателя парламентского комитета по культуре и духовности Николая Княжицкого, который вышел на трибуну после Вилкула. Он опроверг угрозу уголовного преследования, о котором говорил Вилкул, и заявил, что этот документ, наоборот, объединит, а не разъединит "миллионы украинцев, которые ранее насильно русифицировались". Княжицкий также отверг упреки Вилкула в том, что законопроект ущемляет права нацменьшинств.

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