"Верхом наглости" назвали в КНДР желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном

"Команда Абэ говорит о "готовности к переговорам на высшем уровне без предварительных условий", при этом безрассудно нанося вред КНДР, что является верхом наглости," — заявил представитель комитета в интервью ЦТАК. Он отметил недавнее заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, который сказал, что международное сообщество снимет санкции с КНДР, если Пхеньян примет правильное решение.

"Несмотря на то, что в Японии нет способного человека, жаль, что такое низкосортное существо с острыми и неприятными чертами лица, как Коно, который всегда делает неосторожные и отвратительные замечания, служит министром иностранных дел", — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что "бесполезно кричать об улучшении отношений, если Япония не откажется от своего порочного характера".

В начале мая премьер-министр Японии заявил в интервью газете Sankei Shimbun: "Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном — ИФ). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор".

С тех пор правительство Абэ не начало делать примирительных жестов в отношении Пхеньяна, так же, как и КНДР не показало никаких признаков сближения с Японией.