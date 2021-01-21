Венгрия сообщила о выдаче временной лицензии для вакцины "Спутник V"

"На прошлой неделе венгерское управление по лекарствам выдало временные лицензии на вакцины AstraZeneca и "Спутник V", — приводит заявление Гуйаша венгерское информационное агентство МTI.

Как сообщил венгерский телеканал M1 со ссылкой на руководство Национального института фармакологии и безопасности питания Венгрии, временная лицензия действительна только в течение шести месяцев, но она может быть продлена один раз также на шесть месяцев. Окончательное решение о применении российской вакцины в Венгрии может принять только Национальный центр общественного здравоохранения, которому в течение нескольких недель еще предстоит определить соответствие вакцины содержанию документации о ней, отметили в институте фармакологии.

Как передает ТАСС, ранее в четверг Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и безопасности питания Венгрии. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

Вакцинация жителей Венгрии

Гуйаш также сообщил, что власти Венгрии ведут переговоры с несколькими производителями вакцин. Для вакцинации населения страны будут использоваться только безопасные препараты, получившие одобрение на применение от соответствующих регулирующих органов, отметил руководитель канцелярии премьер-министра.

"Мы хотим получить вакцины, которыми уже были привиты миллионы людей, в Венгрии вакцинация возможна только препаратами, которые были признаны безопасными властями", — цитирует Гуйаша венгерская газета "Хети вилаггаздашаг". При этом он исключил какое-либо давление со стороны государства для получения разрешения на применение вакцин.

Касаясь вопроса о недавних сообщениях СМИ относительно одобрения использования в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V", Гуйаш подчеркнул, что в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправится в Москву для обсуждения практических аспектов взаимодействия государств по борьбе с коронавирусом, в том числе деталей поставок российской вакцины в Венгрию. При этом он добавил, что какая-либо дополнительная информация о количестве доз вакцины "Спутник V" станет известна лишь после переговоров Сийярто в Москве.