Венесуэла закрыла участок границы с Колумбией, откуда должна была прибыть гуманитарная помощь из США и развернула там войска



Как отмечает АР, речь идет о районах, через которые оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо собирается поставить в Венесуэлу несколько тонн продовольствия и медикаментов от администрации президента США Дональда Трампа.

Родригес связала решение закрыть мосты с "серьезными и незаконными" угрозами против мира и суверенитета Венесуэлы со стороны правительства Колумбии. Пограничный режим будет восстановлен после прекращения "жестоких актов насилия" в отношении народа и территории Венесуэлы, заявила вице-президент.

При этом Родригес заверила, что гражданам Венесуэлы и Колумбии гарантирована безопасность при пересечении границы. Она добавила, что Венесуэла исходит их норм международного права, и потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить поддерживать политику Трампа против права Венесуэлы на суверенитет и мирную жизнь.

Между тем Reuters сообщает, что утром в субботу на границе с Колумбией произошло столкновение между пограничниками и группой венесуэльцев, которые пытались попасть в соседнее государство на работу. Граждане забросали бойцов Национальной гвардии бутылками и камнями, те в ответ применили слезоточивый газ.