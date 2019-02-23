Венесуэла закрыла участок границы с Колумбией, откуда должна была прибыть гуманитарная помощь из США и развернула там войска

Агентство также сообщает со ссылкой на миграционную службу Колумбии, что как минимум четыре офицера Национальной гвардии Венесуэлы дезертировали в соседнюю страну и сдались местной полиции.
По приказу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на границе с Колумбией развернуты дополнительные армейские подразделения, сообщается в Twitter Стратегического оперативного командования Вооруженных сил страны.
В ведомстве пояснили, что это делается для "защиты мира и безопасности граждан после закрытия границы". На границу также прибыл лидер оппозиции, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, в январе объявивший себя временным президентом Венесуэлы.
Ранее Гуайдо вопреки запрету Верховного суда Венесуэлы на выезд из республики побывал в Колумбии на благотворительном концерте, организованном британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.
Организаторы концерта планировали собрать 10 млн долларов на помощь жителям Венесуэлы. Гуайдо прибыл в Колумбию на вертолете и объяснил, что пересечь границу ему помогли Вооруженные силы Венесуэлы, передает издание 800 Noticias.
Власти Венесуэлы отказываются принимать гуманитарную помощь, называя ее "биологическим оружием", призванным отравить население, и ширмой для вторжения в страну. Ранее Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, чтобы не допустить ввоза гумпомощи через ее территорию.
В пятницу венесуэльские военные открыли огонь по группе мирных жителей, пытавшихся оставить открытым участок южной границы с Бразилией для доставки гуманитарной помощи. Два человека были убиты.
В Белом доме резко осудили применение силы против безоружных гражданских лиц и волонтеров и пообещали не оставить эти действия безнаказанными, передает Bloomberg.