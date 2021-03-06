Венесуэла выпустила банкноту в миллион боливаров. Но она стоит всего полдоллара

Власти страны опубликовали сообщение о введении в обращение новых купюр номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров и объяснили, что это необходимо "для удовлетворения потребностей национальной экономики".

В последние годы экономика богатой нефтью Венесуэлы переживает глубокий кризис. Критики режима президента Николаса Мадуро и западные страны считают, что в этом виновата крайне неэффективная политика властей и массовая коррупция. Сам венесуэльский лидер обвиняет в экономических проблемах западные санкции.

По данным за январь, инфляция в Венесуэле составила более чем 2,6 тыс. процентов. Как отмечает Блумберг, для повседневных расходов жители страны все чаще используют американские доллары — согласно оценкам агентства, сейчас около 66% всех транзакций проводится в американской валюте.

BCV amplía Cono Monetario vigente con incorporación de tres nuevos billetes https://t.co/IppXQItxz1 #BCV 🇻🇪 pic.twitter.com/WgDavsmLob — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 5, 2021

Однако боливары используются для оплаты проезда в общественном транспорте и покупки топлива, которое субсидируется государством.

Как пишет Блумберг, метро столицы страны Каракаса перестало взымать плату за проезд, поскольку у пассажиров не было наличности для покупки билетов, после чего была введена электронная система оплаты.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2020 года ВВП Венесуэлы упал на 25%, а в 2021-м он сократится на 10%. Экономика страны не растет уже семь лет подряд.

Гуайдо против Мадуро



На фоне экономических проблем в Венесуэле не прекращается политический кризис.

В январе была приведена к присяге новая Национальная ассамблея, в которой большинство законодателей представлены Социалистической партией действующего президента Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, однако, провел собственную церемонию принятия присяги с парламентариями предыдущего созыва, открыв таким образом альтернативный парламент. До этого он заявил, что старая Ассамблея продолжит свою законотворческую деятельность.

В январе 2019 года Гуайдо объявил себя временным президентом при поддержке Национальной ассамблеи, которая оставалась под контролем оппозиции. Противники Мадуро утверждали, что президентские выборы 2018 года, на которых он остался на второй срок, были недействительными, поскольку многие оппозиционные политики находились в тюрьме или не были допущены до участия в выборах.