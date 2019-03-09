Венесуэла остается без света уже более 30 часов

Она публикует кадры полностью темных городов, в том числе и столицы страны Каракаса.

Ранее министр информации страны Хорхе Родригес заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, направленная на автоматическую систему контроля этой ГЭС. При этом он выразил мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Ранее сообщалось, что жители Венесуэлы, оставшиеся без электроэнергии, опасаются, что могут остаться и без крайне важной для них мобильной телефонной связи. С момента начала отключений электричества многие люди не могут подзарядить мобильные телефоны.

Электроэнергия в Каракасе отключилась 7 марта в самый час-пик. Затем без света остались и остальные регионы страны.

Хотя Венесуэла является нефтедобывающей страной, основным источником электроэнергии являются ГЭС.