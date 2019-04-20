Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

По их информации, PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, отмечает Reuters. "Роснефть" оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

Санкции США в отношении "Еврофинанс Моснарбанка"

Часть средств проходит через российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", которому принадлежат 50 процентов PDVSA, подчеркивают собеседники агентства. В марте США ввели в отношении этого финансового института санкции из-за его поддержки режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как показывают изученные агентством документы, в схеме участвует ряд крупных энергетических компаний, в частности индийская компания Reliance Industries. По словам представителя Reliance, индийская сторона покупает венесуэльскую нефть с помощью российских и китайских компаний. Он подчеркнул, что Reliance находится "в активном диалоге с Госдепартаментом США" по вопросам приобретения нефти из Венесуэлы, чтобы не нарушать введенные Вашингтоном санкции.

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке