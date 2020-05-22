22.05.2020, 20:33
Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну(2)
С 8 июня все въезжающие в Великобританию должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом со ссылкой на британского министра внутренних дел Прити Патель сообщает The Guardian, передает "Медуза".
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