Великобритания планирует рассмотреть законопроект о "Брекзите" до Рождества

По оценкам Рождерса, премьер Джонсон просто "скажет европейцам: если вы предъявите слишком много условий к соглашению, я могу заключить сделку" с президентом США Дональдом Трампом. "Не удивлюсь, если Джонсон отдаст приоритет переговорам с США. Он обожает театральные эффекты", — добавил Роджерс в интервью немецкой газете Das Handelsblatt, которое она опубликовала 15 декабря.
Британская газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщила, что после завершения "Брекзита" премьер-министр Джонсон может осуществить масштабные перестановки в правительстве и заменить до трети министров.
Так, на смену министерству по вопросам выхода Великобритании из ЕС, возможно, придет новое ведомство — по проблеме границ и иммиграции.
Убедительная победа тори
По итогам внеочередных парламентских выборов 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу. Тори получили абсолютное большинство мест в Палате общин и способны править страной самостоятельно, без партнеров.
Благодаря этому согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС возможно теперь провести через парламент. Лондон планирует осуществить "Брекзит" 31 января.
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