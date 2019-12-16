Великобритания планирует рассмотреть законопроект о "Брекзите" до Рождества

"По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над "Брекзитом", — подчеркнул он. "Мы покинем Евросоюз через несколько недель, к концу января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе (Лондона из ЕС. — Ред.) в парламент до Рождества", — добавил Сунак.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Переговоры о зоне свободной торговли

Между тем бывший посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс высказал мнение, что у Лондона и Брюсселя впереди — жесткие переговоры о зоне свободной торговли.