Великобритания опубликовала правила для мигрантов из ЕС на случай жесткого Brexit

Согласно правилам, живущие в Великобритании граждане этих стране смогут ходатайствовать о виде на жительство сроком на три года. Их ближайшие родственники смогут подать такую же просьбу. Документы можно будет подать онлайн.

”Граждане ЕС, желающие остаться в Великобритании после истечения их временного статуса, должны будут подать новое заявление в соответствии с новой системой иммиграции, основанной на баллах”, — говорится в сообщении.

Правительство Великобритании также анонсировало появление в будущем новой иммиграционной системы, ”основанной на баллах — навыках и талантах людей, а не на том, откуда они приехали”.

Палата общин также заблокировала жесткий Brexit, а затем отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в стране.