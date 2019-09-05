05.09.2019, 16:16

Великобритания опубликовала правила для мигрантов из ЕС на случай жесткого Brexit

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rus.delfi.ee
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Brexit
BrexitFoto: Jeff Moore, PA Images

​4 сентября правительство Великобритании опубликовало новые миграционные правила для мигрантов из стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии и Норвегии, говорится на сайте правительства, пишет novayagazeta.ee.

Согласно правилам, живущие в Великобритании граждане этих стране смогут ходатайствовать о виде на жительство сроком на три года. Их ближайшие родственники смогут подать такую же просьбу. Документы можно будет подать онлайн.

”Граждане ЕС, желающие остаться в Великобритании после истечения их временного статуса, должны будут подать новое заявление в соответствии с новой системой иммиграции, основанной на баллах”, — говорится в сообщении.

Правительство Великобритании также анонсировало появление в будущем новой иммиграционной системы, ”основанной на баллах — навыках и талантах людей, а не на том, откуда они приехали”.

Палата общин также заблокировала жесткий Brexit, а затем отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в стране.

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