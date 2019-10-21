Ведущие газеты Австралии вышли с передовицами в защиту прессы

Передовицы газет были оформлены как материалы с цензурной правкой, в ходе которой из текста черным фломастером были вычеркнуты отдельные слова, передает DW.

Рейды в отношении журналистов

В Австралии — в отличие от многих других стран — положение о свободе прессы не прописано в конституции.

В мае в стране был переизбран на посту премьера Скотт Моррисон, являющийся лидером консервативной Либеральной партии Австралии. Вскоре после этого полиция провела серию рейдов в штаб-квартире вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сиднее и дома у редакторов News Corporation — международного медиахолдинга, подконтрольного Руперту Мердоку.