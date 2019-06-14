Вечер с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюремного заключения

Итальянский суд оставил в силе обвинительный приговор, по которому актриса Орнелла Мути приговаривается к шести месяцам тюрьмы условно из-за ужина с Владимиром Путиным, ради которого она пропустила спектакль, использовав поддельную медицинскую справку, сообщает snob.ru со ссылкой на BBC.
Мути обвинили в мошенничестве, поскольку она предоставила театру фальшивую медицинскую справку, по которой ей рекомендовалось пять дней отдыха.
Позднее суд назначил ей шестимесячный условный срок, штраф в размере 500 евро, а также 30 тысяч евро в качестве компенсации театру.
Неоплата штрафа в течение 30 дней автоматически превратит условный тюремный срок в реальный.
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