Вечер с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюремного заключения

Мути обвинили в мошенничестве, поскольку она предоставила театру фальшивую медицинскую справку, по которой ей рекомендовалось пять дней отдыха.

Позднее суд назначил ей шестимесячный условный срок, штраф в размере 500 евро, а также 30 тысяч евро в качестве компенсации театру.

Неоплата штрафа в течение 30 дней автоматически превратит условный тюремный срок в реальный.