14.06.2019, 21:24

Вечер с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюремного заключения

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rus.delfi.ee
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Вечер с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюремного заключения
ITAR-TASS - Scanpix

Итальянский суд оставил в силе обвинительный приговор, по которому актриса Орнелла Мути приговаривается к шести месяцам тюрьмы условно из-за ужина с Владимиром Путиным, ради которого она пропустила спектакль, использовав поддельную медицинскую справку, сообщает snob.ru со ссылкой на BBC.

Мути обвинили в мошенничестве, поскольку она предоставила театру фальшивую медицинскую справку, по которой ей рекомендовалось пять дней отдыха.

Позднее суд назначил ей шестимесячный условный срок, штраф в размере 500 евро, а также 30 тысяч евро в качестве компенсации театру.

Неоплата штрафа в течение 30 дней автоматически превратит условный тюремный срок в реальный.

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