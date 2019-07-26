Ваш потерялся? В Финляндии пишут, что к ним пробрался шакал из Эстонии

Единичного представителя нового для Финляндии вида засняли на камеру в Раутаваара. Профессор зоологии Хейкки Хенттонен сообщил Yle, что это, скорее всего, молодая особь в возрасте года или чуть более.

"В этот период молодые шакалы отправляются исследовать территории и могут оказаться довольно далеко от дома, — комментирует Хенттонен. — По фотографии немецкие исследователи помогли нам опознать зверя, это наверняка именно шакал"

Как говорят исследователи, шакал предпочитает теплую погоду и вряд ли выживет в условиях финской зимы. Очевидно, он проник сюда через Эстонию.

- Если климат потеплеет, зимы станут более мягкими, а толщина снежного покрова уменьшится, то у шакала появится небольшой шанс выжить в наших условиях, — оценивает исследователь.

Согласно ученому, шакал — относительно безвредный с точки зрения человеческой безопасности зверь. Шакал не отличается крупными размерами и обычно избегает человека. В то же время овцы, козы и домашняя птица могут пострадать от его зубов.

Новый вид, очевидно, начинает осваивать финскую территорию с побережья, однако до образования устойчивой популяции пока еще далеко. Шакалы хорошо приспосабливаются к новым территориям.

- Скорее всего, мы еще услышим о шакалах в Финляндии, — считает Хенттонен.