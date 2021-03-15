Вакцины от COVID-19: Ирландия и Нидерланды приостанавливают использование AstraZeneca

Позднее в тот же день Нидерланды последовали примеру Ирландии, отметив, что это решение является мерой предосторожности и будет иметь силу в течение двух недель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что между введением вакцины и повышенным риском развития тромбоза связи нет, и добавила, что странам не следует прекращать использование вакцины AstraZeneca.

В среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что в настоящее время нет доказательств того, что болезни, развившиеся у двух вакцинированных человек в Австрии, связаны с прививкой.

”Никаких выводов о том, что вакцина от COVID-19 AstraZeneca и эти случаи тромбоза как-то связаны, сделано не было”, — говорится в заявлении заместителя главного врача Ирландии доктора Ронана Глинна.

”Однако, действуя в соответствии с принципом предосторожности и ожидая получения дополнительной информации, NIAC [Национальный консультативный комитет по иммунизации] рекомендовал временно приостановить программу вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca в Ирландии”, — добавил Глинн.

Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что этот шаг стал реакцией на зарегистрированные в Дании и Норвегии шесть новых случаев нарушения свертываемости крови и снижении уровня тромбоцитов у людей в возрасте до 50 лет.

Вместе с тем голландское управление по лекарственным средствам подчеркнуло, что связь между проявлениями заболеваний и вакциной не доказана.

По заявлению местного Министерства здравоохранения, в Нидерландах не было зарегистрировано ни одного подобного случая.

Анализ данных по безопасности более 17 миллионов человек, вакцинированных в Великобритании и ЕС, не показал никаких доказательств возникновения повышенного риска образования тромбов, сообщила в воскресенье фармацевтическая компания AstraZeneca Plc.

”Тщательное исследование всех доступных данных по безопасности более 17 миллионов человек, живущих в Европейском Союзе и Великобритании, которым была введена вакцина AstraZeneca, не выявило доказательств возникновения повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении, связанных с каким-то определённым возрастом, социальной группой, полом, партией лекарства или какой-либо конкретной страной”, — сказал производитель вакцины.