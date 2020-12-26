26.12.2020, 13:55

Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС


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Pfizeri koroonavaktsiini manustataks samamoodi nagu teisigi vaktsiine.
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", — написала она в твиттере.

В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.

Как заявила фон дер Ляйен, "вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни".

При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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