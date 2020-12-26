Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС
Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Все государства Европейского союза получили вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра", — написала она в твиттере.
В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.
Как заявила фон дер Ляйен, "вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни".
При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Чего категорически нельзя делать при обгоне дальнобойщика
Врач рассказала, как проверить, есть ли у вас бессимптомный Covid
Работал и хотел много детей: почему в 46 лет умер Турчинский
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»