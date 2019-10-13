В жилом доме в центре Риги обрушился потолок
В субботу вечером, 12 октября, в четырехэтажном жилом доме на улице Лачплеша в Риге обрушился потолок. Из дома были эвакуированы 25 человек, информирует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
В субботу вечером, 12 октября, в четырехэтажном жилом доме на улице Лачплеша в Риге обрушился потолок. Из дома были эвакуированы 25 человек, информирует Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Как пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA, вызов на место происшествия поступил в ГПСС в субботу в 17:46, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце. В жилом доме на улице Лачплеша на четвертом этаже обрушился потолок площадью около 30 квадратных метров.
Перед приездом спасателей два человека эвакуировались из дома самостоятельно, работники ГПСС эвакуировали из дома еще 25 человек. Спасатели обыскали обломки на четвертом этаже, чтобы убедиться, что под обломками не было людей.
На место происшествия прибыл эксперт строительного управления, который оценил состояние здания и возможность дальнейшего нахождения людей в доме.
В 20:27 работники ГПСС завершили работу на месте происшествия.
Как сообщает агентство LETA, инцидент произошел в кирпичном доме довоенной постройки, который находится в квартале между улицами Лачплеша, Спидолас, Краславас и Екабпилс. В воскресенье утром вход в здание был ограничен лентой, возле дома дежурят сотрудники муниципальной полиции
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