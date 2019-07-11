11.07.2019, 10:22
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв
Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Взрыв произошел по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. Сейчас происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке. Идет эвакуация людей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло в 12-этажном панельном доме. Сведений о пострадавших пока не поступало.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ТАСС подтвердили факт прибытия пожарных по указанному адресу, однако подробности в главке не сообщили.
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