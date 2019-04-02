В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв

В здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на экстренные службы.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, пишет агентство. ТАСС уточняет, что пострадали три человека, взрыв произошел в административном здании. 78.ru со ссылкой на источник также сообщает о четырех пострадавших, их госпитализируют.

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что работают на месте. ”Проходит проверка. Про пострадавших пока неизвестно”, — сказали в пресс-службе.

”Невские новости” со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают, что сработало взрывное устройство. По данным источника 78.ru, взрыв мины произошел в тот момент, когда снаряд пытались перенести. РЕН ТВ указывает, что после взрыва 15 человек оказались заблокированы из-за обрушения лестничного пролета.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

При этом в ГУ МЧС по Санкт-Петербурге не подтвердили РБК появившуюся в ряде СМИ информацию о взрыве в колледже в Пушкине. ”Там взрыва не было никакого, у девушки в руках взорвалась бутылка от перепада температуры”, — сообщили в пресс-службе.

Военно-космическая академия готовит кадры для Воздушно-космических сил и других видов и родов войск. С 2010 года личный состав академии участвует в парадах Победы на Красной площади в Москве и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.