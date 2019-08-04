В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Недалеко от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Недалеко от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 10:23 UTC (13:23 мск) в 54 км от поселка Намиэ префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
В марте 2011 года в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС из-за цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9,0. Жертвами стихии стали не менее 18 тыс. человек, а аварию признали крупнейшей подобной катастрофой со времен Чернобыля.
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