В Японии обнаружили новый штамм COVID-19

В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NHK.
По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии. Они прибыли в Токио 2 января, и в аэропорту у них взяли тест на коронавирус.
В Национальном институте инфекционных заболеваний проверили взятые у них пробы и сообщили, что это новый штамм коронавируса.
Накануне в Японии зафиксировали более 6 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся за время пандемии достигло почти 290 тысяч. Около 4 тысяч человек скончались от последствий коронавируса с начала пандемии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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