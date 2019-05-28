В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников: 16 раненых, двое погибших

Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых. Как объявила полиция города, сам нападавший умер в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в Кавасаки около Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.
Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.
"Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", — подчеркнул глава японского ведомства. Правительство Японии в свою очередь также пообещало сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.
Президент СШАДональд Трамп, который сейчас находится в Японии с государственным визитом, выразил соболезнования в связи с инцидентом в Кавасаки. "Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом", — сказал Трамп, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносце "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается. Все пострадавшие — девочки, которые учились в одной из местных частных школ