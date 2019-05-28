В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников: 16 раненых, двое погибших

Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в Кавасаки около Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

"Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", — подчеркнул глава японского ведомства. Правительство Японии в свою очередь также пообещало сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.