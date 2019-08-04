04.08.2019, 09:05

В Японии госпитализировали женщину с подозрением на Эболу


Интерфакс
EST
В Японии госпитализировали женщину с подозрением на Эболу
Foto: REUTERS/SCANPIX

Пожилую женщину, посещавшая Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализировали в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола, сообщило в субботу агентство Kyodo.

Как агентство узнало от министерства здравоохранения страны, женщина из префектуры Саитама в возрасте старше 70 лет направлена в одну из больниц Токио для обследования. Одной из причин стала температура, которая поднялась выше 38 градусов.

Японский премьер Синдзо Абэ поручил администрации больницы поместить женщину в карантин.

Информации о дате поездки в Конго пока не поступало.

ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК 1 августа 2018 года и назвала эпидемию вируса в стране проблемой международного масштаба. С августа 2018 года из-за Эболы в Конго умерли больше 1600 человек.

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