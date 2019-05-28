В Японии 13 детей пострадали при нападении неизвестного с ножом, один ребенок погиб

Ранения получили, по разным данным, от 16 до 20 человек, из них 13 — девочки в возрасте 6-7 лет, учащиеся первого класса частной школы Caritas. Одна школьница и один взрослый находятся в критическом состоянии. Состояние еще пяти девочек оценивается как тяжелое.

Нападавший, 50-летний мужчина, скончался от ножевого ранения, которое он нанес себе во время задержания.

Атака на группу школьниц произошла на остановке автобуса учебного заведения в городе Кавасаки, недалеко от Токио, около 7:45 по местному времени. На месте происшествия было обнаружено два ножа.